Tennis : Alcaraz veut régaler Nadal avant sa retraite

Jean de Teyssière

Ce mardi, la phase finale de la Coupe Davis va débuter et l’Espagne sera aux prises face au Pays-Bas. Ce sera l’occasion de voir pour la dernière fois Rafael Nadal sur le circuit professionnel, lui qui prendra sa retraite après cette compétition. Aligné en double avec Carlos Alcaraz, ce dernier a annoncé vouloir tout faire pour offrir un dernier titre à son idole.

Intertitre 1

La dernière fois que Rafael Nadal était aligné pour un tournoi officiel, c’était durant les Jeux olympiques de Paris 2024. La légende avait été éliminée en simple par Novak Djokovic et s’était inclinée en double en quart de finale. Pour cette 112ème édition de la Coupe Davis, le Majorquin espère sans doute repartir avec un titre pour clôturer en beauté sa carrière.

Tennis : Nadal lâche une bombe, il prend une décision radicale ! https://t.co/Ph20I3jXqC pic.twitter.com/clN3aDYN3Y — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

La dernière danse de Rafa

C’est bientôt terminé pour Rafael Nadal. En octobre dernier, le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem avait annoncé dans une vidéo qu’il prendrait sa retraite après la Coupe Davis. La compétition débutera ce mardi et ce sera l’occasion pour lui de briller une dernière fois sur un court de tennis. Il sera notamment aligné avec Carlos Alcaraz en double, qui prend conscience de ce qu’il va vivre, comme rapporté par We Love Tennis : « C’est le dernier tournoi de l’année pour moi, probablement l’un des tournois les plus spéciaux que je vais disputer. Dernier tournoi de Rafa, je pourrai être à ses côtés dans les derniers instants sur un court de tennis pour lui. C’est aussi la Coupe Davis. »

«Je veux qu’il prenne sa retraite avec un titre»

« C’est un tournoi que j’aimerais vraiment gagner un jour. Quand j’étais enfant, je rêvais de gagner la Coupe Davis pour l’Espagne. Cette année, nous avons une chance vraiment spéciale de l’emporter. Je veux vraiment qu’il prenne sa retraite avec un titre, poursuit Alcaraz. Ce sera un tournoi très émouvant et très spécial pour moi. »