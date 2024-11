Mercato - PSG : Luis Enrique viré ? La mèche est vendue pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Luis Enrique était dernièrement annoncé proche d’une prolongation. Une signature qui ne serait visiblement pas remise en question par une élimination précoce en Ligue des Champions selon les dires de Nasser Al-Khelaïfi. La question est de savoir si cela réellement le cas ? Visiblement, l’avenir de Luis Enrique s’écrirait encore bel et bien au PSG pour un moment.

En s’inclinant ce mardi soir contre le Bayern Munich, le PSG se retrouve dans une position plus délicate que jamais en Ligue des Champions. En effet, alors qu’il reste 3 matchs, le club de la capitale n’est pas dans le top 24, qualificatif pour les playoffs. Tandis que le PSG va encore devoir affronter Manchester City, Stuttgart et Salzbourg, la catastrophe d’une élimination au premier tour est bel et bien envisageable. Cela aura-t-il alors une incidence sur l’avenir de Luis Enrique ? La question avait récemment été posée à Nasser Al-Khelaïfi et la réponse du président du PSG en avait surpris plus d’un.

Al-Khelaïfi a confirmé Luis Enrique

Alors qu’il serait nombreux à se séparer de Luis Enrique si le PSG ne passe pas dans le top 24 de la Ligue des Champions, cela ne serait pas dans les plans du club de la capitale. En effet, interrogé sur l’avenir de l’entraîneur parisien en cas de catastrophe, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, avait alors assuré : « Beaucoup disent que Luis Enrique c’est fini en cas de non-qualification en C1 ? Non, non ce n’est pas vrai. C’est sûr qu’il restera. L’année dernière, j’avais dit qu’on construisait une équipe et pour cela on a besoin de temps, on n’est pas pressés ». D’ailleurs, cela fait maintenant plusieurs semaines qu’une parle d’une prolongation imminente de Luis Enrique au PSG.

« Luis Enrique n'est absolument pas menacé »

Avec Laurent Blanc, le PSG a toutefois montré par le passé qu’il n’hésitait pas à se séparer d’un entraîneur après l’avoir prolongé il y a quelques mois. Nasser Al-Khelaïfi pourrait-il alors revenir sur ses propos concernant Luis Enrique ? A l’occasion d’un chat pour Le Parisien, le journaliste Laurent Perrin a fait savoir : « Le PSG est-il en crise ? Soyons clairs, ce n'est absolument pas le cas. Luis Enrique n'est absolument pas menacé. Même en cas d'élimination de Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a dit la semaine dernière qu'il ne serait pas remis en cause. J'ai tendance à le croire ».