Kolo Muani - PSG : «Des pensées sombres», il craque en direct !

Une fois n'est pas coutume, Randal Kolo Muani a observé ses coéquipiers depuis le banc des remplaçants. L'attaquant français n'a pas été utilisé par Luis Enrique face au Bayern Munich ce mardi soir. Pourtant, l'occasion était belle pour le buteur de se montrer dans le pays qui l'a révélé. Pour Walid Acherchour, Kolo Muani a toutes les raisons de s'agacer.

Pour Randal Kolo Muani, les journées se suivent et se ressemblent. Face au Bayern Munich ce mardi soir, l’attaquant français a passé l’intégralité de la rencontre sur le banc. A dix contre onze, Luis Enrique lui a préféré Gonçalo Ramos, de retour de blessure et absent depuis le mois d’août. Le choix qui illustre, à nouveau, la confiance limitée que lui accorde le coach espagnol. Sur le plateau de Winamax TV, Walid Acherchour s’est insurgé contre cette décision. Selon lui, Kolo Muani mérite sa chance tout autant, voire plus, que son concurrent portugais.

Acherchour s'insurge !

« Ne pas utiliser Kolo Muani une seconde alors que Ramos entre, c’est une honte. Le coach doit s’adapter aux qualités de ses joueurs, de ton effectif et de la forme de tes joueurs. Ramos n’a pas joué depuis Le Havre ! Je ne suis pas un grand fan de Kolo Muani mais qui a un profil qui peut emmerder certaines défenses, qui peut apporter de la profondeur » a confié le chroniqueur après la défaite du PSG à Munich (1-0) ce mardi soir.

« Si je suis à la place de Kolo Muani, je fais des dingueries »

Pour Walid Acherchour, cette décision pourrait impacter durablement la confiance de Kolo Muani, qui a toujours fait savoir qu’il souhaitait se battre pour gagner sa place au PSG. « Je l’aurais fait démarrer pour faire peur à Kim pour mettre du danger, de la course. Si je suis à la place de Kolo Muani, je fais des dingueries, j’ai des pensées sombres » a-t-il déclaré.