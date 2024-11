Mercato : Avant Barcola, le PSG a recalé un buteur de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant l'été 2023, le PSG dépensait près de 45M€ pour s'attacher les services de Bradley Barcola. Un choix payant si l'on se fie aux statistiques de l'ailier en Ligue 1. Mais avant de penser au joueur de l'OL, le club parisien avait jeté son dévolu sur Elye Wahi. Mais ce dossier a très vite été abandonné pour une raison assez incroyable.

L’été 2023 a été placé sous le signe de la succession de Kylian Mbappé. En quête d’un ailier pour préparer le départ de l’international français, le PSG avait mis la main sur Bradley Barcola. Mais comme indiqué par le journaliste Romain Molina, le joueur lyonnais n’était qu’un plan B.

Un renfort arrive au PSG, il prépare du lourd https://t.co/pH20VWQQJk pic.twitter.com/xwrMzZPbLN — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Le PSG avait ciblé Wahi

Avant Barcola, le PSG avait ciblé Elye Wahi, aujourd’hui à l’OM. « A la base, le PSG doit faire Elye Wahi parce que les relations avec Montpellier sont bonnes. Et parce que le nouvel agent de Wahi est très proche des gens de Nasser » a confié Molina sur sa chaîne Youtube.

« Son ancien agent s’est vengé »

Mais très vite, le PSG s’est retiré de ce dossier Wahi en raison des révélations d’un certain Jorge Mendes. « Son ancien agent, Jorge Mendes s’est vengé et a parlé des dossiers les plus sales à tous les clubs. C’est pour ça que le PSG ne l’a pas fait et a fait Barcola » a révélé le journaliste.