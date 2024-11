Mercato : Le clan Dembélé boucle un transfert à 95M€ au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Randal Kolo Muani reste à ce jour l'un des plus grands flops sous l'ère Luis Campos. Voulu absolument par Nasser Al-Khelaïfi, l'attaquant français avait été surpayé, acheté 95M€. Si ce transfert a vu le jour, c'est notamment grâce à un proche du Qatar, un certain Moussa Sissoko, qui n'est nul autre que l'agent d'Ousmane Dembélé.

95M€ pour un joueur qui ne joue quasiment pas. Le constat est terrible pour le PSG. Comment un joueur de la trempe de Randal Kolo Muani peut-il être acheté sans savoir s’il correspond vraiment au style proposé par Luis Enrique ? Car comme l’ont rappelé de nombreux médias, le choix de recruter l’international tricolore provient de Nasser Al-Khelaïfi, qui s’était personnellement impliqué dans ce dossier pendant qu’Hugo Ekitike refusait de servir de monnaie d’échange. Ravi de son coup, le président du PSG avait présenté Kolo Muani comme ceci : « Nous sommes heureux d’accueillir Randal Kolo Muani - international français et originaire de Paris - au Paris Saint-Germain. Il rejoint sa ville, sa maison. Nous avons beaucoup œuvré pour réaliser ce transfert. Randal est un joueur formidable, qui joue pour son pays, et qui est impliqué à 100% dans notre projet. Je suis très impatient de voir Randal porter les couleurs du PSG, et tout donner pour le club ». Mais le dirigeant qatari n’a pas eu trop souvent l’occasion de l’apercevoir sous le maillot parisien.

L'agent d'Ousmane Dembélé impliqué

Pour Romain Molina, ce dossier a été mené n’importe comment. Déjà parce que le PSG avait la possibilité de s’attacher ses services gratuitement un an plus tôt, lorsqu’il avait rejoint l’Eintracht Francfort. Sur sa chaîne Youtube, le journaliste a lâché une autre révélation de taille. En plus de Nasser Al-Khelaïfi, un autre homme de l’ombre aurait travaillé ardemment sur cette opération Kolo Muani.

« C’est un énorme raté »

Il s’agit de Moussa Sissoko, proche du Qatar et agent d’Ousmane Dembélé. « C’est un énorme raté. Il arrive grâce à l’influence de Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé. Il est très influent à Doha il va aussi coordonner l’arrivée de joueurs à Al-Duhail, le club de l’émir du Qatar » a déclaré Molina.