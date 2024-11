«Tu ne comprends rien», Luis Enrique prend cher au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Luis Enrique avait réservé quelques surprises dans sa composition d’équipe pour affronter le Bayern Munich mardi soir. Matvey Safonov a été préféré à Gianluigi Donnarumma et Ousmane Dembélé et Bradley Barcola étaient alignés devant, avec un milieu de terrain densifié. Des choix critiqués par le journaliste Daniel Riolo.

Matvey Safonov plutôt que Gianluigi Donnarumma, pas d’avant-centre, ni de faux numéro 9, Luis Enrique nous a une nouvelle fois surpris mardi soir par ses choix tactiques. Pour affronter le Bayern Munich, l’entraîneur du PSG a décidé de densifier son milieu de terrain en alignant, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz, derrière Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Ce qui a laissé perplexe le journaliste Daniel Riolo.

« On finit toujours par espérer que ce n’est pas con »

« Parlons des choix de départ, d’abord il y avait quand même le truc, tu lisais les noms tu disais qui joue devant. Dembélé, Barcola et… Tu remontes, il en manque, j’ai mal lu. On recommence. Ah non, ils sont 4 au milieu. Et comme il y a toujours cette histoire de Luis Enrique qui invente et tout, on finit toujours par espérer que ce n’est pas con. Quand je vois ça, je me dis allez tu peux considérer qu’en face ça va être meilleur, tu mets un milieu de plus, tu vas densifier, en contre Barcola, Dembélé, ça peut faire l’affaire. La compo est tombée à 20h, de 20h à 21h, je me disais peut-être que… Fabian Ruiz en jouant un peu plus haut, ça peut donner ce qu’il fait avec l’Espagne », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.

« Après ça commence et tu ne comprends rien »

Force est de constater que les choix de Luis Enrique n’ont pas porté leurs fruits. « Et après ça commence et tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu t’aperçois que tu ne vois pas les mecs au milieu. On ne comprend rien. Tu t’aperçois au bout d’un moment que le meilleur c’est un peu Pacho. D’habitude c’est un peu Hakimi mais moins ce soir », a ajouté Daniel Riolo.