«Que des pipes !», le coupable est désigné au PSG

Mardi soir, le PSG a concédé sa troisième défaite en cinq matchs de Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich (1-0). Si beaucoup remettent en question Luis Enrique et ses choix, Samir Nasri a pris la défense du technicien espagnol. Selon lui, c’est Luis Campos qui est en cause et la principale raison des maux du club de la capitale.

Luis Enrique peut compter sur Samir Nasri. Face au Bayern Munich mardi soir, le PSG a concédé sa troisième défaite de la saison en Ligue des champions (1-0) et voit sa qualification pour le prochain tour clairement menacée. Si le technicien espagnol est souvent critiqué pour ses choix, l’ancien joueur de l’OM estime que les problèmes du club de la capitale sont la conséquence des mercatos réalisés par Luis Campos.

Nasri défend Luis Enrique et allume Luis Campos

« C’est Luis Campos ! La filière portugaise, ce n’est pas Luis Enrique qui la ramène. Quand il achète Ugarte 60M€ pour le revendre un an après. Quand il ramène tous les Portugais… Ça c’est Campos avec son réseau », a déclaré Samir Nasri sur le plateau de Canal+. À propos du mercato et du dossier Victor Osimhen, il a poursuivi : « Luis Enrique a refusé Osimhen, pour d’autres raisons. Des raisons comme la vie personnelle d’Osimhen, qui fait que la fête. Ça se respecte, c’est un entraîneur, c’est lui qui va gérer les états d’âme, et les joueurs sur le terrain. »

« Il ne recrute que des pipes ! »

« Aujourd’hui on se plaint "ouais il ne fait pas jouer Kolo Muani", mais quand il jouait, tout le monde le critiquait à dire qu’il n’était pas bon. Il fait avec ce qu’il a, il a un effectif très moyen comparé aux autres clubs qui veulent gagner la Ligue des champions. C’est trop facile de lui tomber dessus », a ajouté Samir Nasri, remettant définitivement la faute sur Luis Campos : « C’est la filière portugaise, c’est Luis Campos à qui on ne dit jamais rien. Luis Enrique, on tape sur lui. Lui, il est directeur sportif du PSG, conseiller du Celta Vigo, bientôt conseiller de la sélection portugaise, mais personne ne dit rien sur lui, il ne recrute que des pipes ! »