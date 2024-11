Le PSG dans le dur, un coupable pointé du doigt ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dominateur en Ligue 1 mais très décevant en Ligue des Champions, le PSG a encore du pain sur la planche avant de revenir sur le devant de la scène européenne. Alors que l’effectif mis à la disposition de Luis Enrique semble parfois limité, l’Espagnol est pourtant l’un des principaux responsables de ce qu’il a sous la main. Explication.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a toujours porté sur ses épaules le tout nouveau projet sportif parisien. A savoir le développement d’une équipe jeune et talentueuse, capable de s’améliorer constamment, et ce sur le long terme. Mais alors que le PSG domine outrageusement les débats en championnat, le début de saison européen du club de la capitale laisse clairement à désirer. Avec une nouvelle défaite face au Bayern Munich ce mardi soir (1-0), l’effectif dont dispose le coach parisien a clairement affiché ses limites.

Luis Enrique fier de son groupe de joueurs

Encore incomplet, ce dernier ne permet pas encore à Luis Enrique de rivaliser en Ligue des Champions. Pourtant, en octobre dernier, l’Espagnol assumait totalement la qualité de son groupe : « Je crois que notre équipe était jeune l’an dernier, elle l’est toujours cette année mais avec plus d’expérience. Les joueurs ont un bagage international et ont joué dans de grandes compétitions. Je ne sais pas quel âge avait l’Ajax en 1995. Quand on planifie en début de saison, il y a beaucoup de joueurs qu’on ne peut pas acheter parce qu’ils sont très chers. Face à ça, il faut faire avec ce qu’on a. Signer les meilleurs jeunes, ça coûte moins cher et il y a une possibilité de créer un effectif plus complet. C’est ce qu’on a fait l’an dernier et ce qu’on fait cette année ».

L’Espagnol assume totalement son effectif

Mais comme le souligne le Parisien ce mercredi, l’effectif du PSG manque de talent et d’expérience. Si le conseiller sportif Luis Campos pourrait donc être logiquement pointé du doigt après 800M€ de dépenses depuis son arrivée au club, le quotidien souligne également que Luis Enrique a validé un bon nombre de recrues arrivées au PSG lors des derniers mercatos, qui a donc pris cette responsabilité au niveau de son effectif actuel...