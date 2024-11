Mercato - Paris FC : Une icône du PSG annonce la couleur pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancienne idole du PSG quand il était joueur, Raï a retrouvé la capitale française récemment. En effet, actuellement, le Brésilien est ambassadeur du Paris FC. Mais quid de son avenir avec le prochain rachat du club parisien ? La question a été posée au principal intéressé et Raï s’est confié sur la suite de son aventure au PFC.

Ça devrait être officiel d’ici quelques jours, le Paris FC va entrer dans une nouvelle ère. En effet, le club parisien va être racheté par la famille Arnault, associée au groupe Red Bull. Un projet qui s’accompagne de certaines questions. L’une d’entre elles concerne l’avenir de Raï. L’ancien joueur du PSG occupe aujourd’hui le poste d’ambassadeur du PFC. Mais qu’en sera-t-il prochainement ?

« Je ne suis pas pressé »

Interrogé par les médias de la Ligue 2, Raï s’est confié sur son avenir au Paris FC avec le rachat imminent. L’ancien joueur du PSG a alors répondu : « Mon futur rôle ? Pierre (Ferracci) continue comme président la saison prochaine. J’ai eu des discussions avec Antoine (Arnault) parce qu’il est venu au match. On s’est connu, on a échangé un peu. Je ne suis pas pressé ».

« Je suis déjà très content d’avoir donné ma petite participation dans ce projet »

« Ils ont montré durant la première conférence de presse qu’ils ne vont pas brûler les étapes, qu’ils vont faire au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va apprendre sur les prochaines étapes et comment je peux participer, s’ils ont envie que je participe. Je n’ai pas de soucis là-dessus, je suis déjà très content d’avoir donné ma petite participation dans ce projet », a poursuivi Raï.