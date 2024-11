PSG : Riolo réagit à un clash inattendu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG s’est incliné sur la pelouse du Bayern Munich mardi soir en Ligue des champions (1-0), cette rencontre a été marquée par des banderoles déployées par des supporters bavarois au milieu de la première période visant Nasser Al-Khelaïfi. Une situation qui n’arrive nulle part sauf à Paris pour le journaliste Daniel Riolo.

Il n’y a pas que sur le terrain que le Bayern Munich avait préparé la réception du PSG mardi soir (1-0). Les supporters bavarois ont profité de cette rencontre pour faire passer plusieurs messages à l’attention du président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi.

PSG - Luis Enrique : Son licenciement annoncé en direct https://t.co/xELLTevQat pic.twitter.com/fuffWqYjnH — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

Al-Khelaïfi ciblé par les supporters du Bayern

« Ministre, propriétaire d'un club, détenteur des droits TV, ex-membre du ComEx de l'UEFA et au conseil d'administration de l'ECA en même temps ? », a-t-on pu lire sur une banderole déployée par les supporters du Bayern Munich. Sur une autre, accompagné d’une photo barrée de Nasser Al-Khelaïfi, était écrit : « Le foot c'est moi ? Fuck off au ploutocratique Al-Khelaïfi ! »

« Ça veut dire à quoi en est réduit ce club aujourd’hui »

« Posez-vous une question. Est-ce que ça a déjà existé un stade où une équipe joue à l’extérieur et tu as une banderole préparée par des supporters avec la tronche du président adverse qui se fait insulter », s’est interrogé le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Ça n’existe pas. Ça existe au PSG. Ça veut dire à quoi en est réduit ce club aujourd’hui. Rendons-nous compte à quel point ce club est malade. Ça n’existe pas et ça arrive au PSG. »