Mercato : Le transfert surprise qui va ravir le PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG s’est séparé de Carlos Soler à l’occasion du mercato estival. Toutefois, ce ne fut pas définitivement comme escompté. Le Paris Saint-Germain a prêté sans option d’achat l’international espagnol le temps d’une saison à West Ham. Mais les semaines passant, le milieu de terrain de 27 ans comblerait de plus en plus Julen Lopetegui. De bon augure pour un retournement de situation l’été prochain ?

Lors des dernières heures du mercato estival, le PSG envoyait Carlos Soler à West Ham. Et alors qu’il avait été question d’un transfert sec ou dans le pire des cas d’un prêt d’une saison avec option d’achat, le milieu de terrain espagnol de 27 ans déposait seulement temporairement ses valises dans la capitale londonienne.

Succession de Mbappé : Le PSG condamné à lâcher 100M€ ? https://t.co/EyVsxxW1sg pic.twitter.com/y1COpQuXwb — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

Le PSG refourgue Carlos Soler à West Ham

En effet, le PSG et West Ham ne se sont finalement entendus que pour un prêt sans option d’achat. Depuis le début de la saison, malgré ses entrées en jeu multiples, Carlos Soler n’avait pu bénéficier d’une place de titulaire qu’à une seule reprise en Premier League face à Manchester United fin octobre (2-1). La deuxième est arrivée lundi soir. Sur la pelouse de Newcastle, les Hammers se sont imposés sur le score de 2 buts à 0 et Soler a quasiment disputé l’intégralité de la rencontre.

Carlos Soler impressionne Julen Lopetegui ?

Comme souligné par le journaliste Guillem Balague sur son compte X, Carlos Soler semble avoir retrouvé ses jambes d’antan lors de son éclosion au Valence CF. Le joueur toujours sous contrat au PSG jusqu’en juin 2027 a touché 63 ballons pour 90 % de passes réussies, sans oublier ses deux tentatives de frappes. Aux yeux de son entraîneur Julen Lopetegui, son rôle deviendrait de plus en plus important et clair pour la suite. Au point où le coach espagnol fasse le forcing en fin de saison pour le conserver outre l’expiration de son prêt convenu avec le PSG ? Réponse au dénouement de la saison.