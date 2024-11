Mercato : Un ancien du PSG va provoquer le transfert du nouveau Verratti ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Selon la presse italienne, le PSG serait intéressé par Nicolo Fagioli, en qui il verrait le potentiel successeur de Marco Verratti, parti à l’été 2023. D'après Claudio Marchisio, Thiago Motta a trouvé la bonne formule pour son milieu de terrain en associant Manuel Locatelli et Khéphren Thuram, ce qui pourrait le pousser vers la sortie.

Toujours en quête de renforts potentiels, le PSG serait notamment sur la piste de Nicolo Fagioli. D’après la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale verrait en lui un héritier de Marco Verratti, arrivé très jeune à Paris avant d’en devenir une figure emblématique. Souvent utilisé en début de saison par Thiago Motta, ancien joueur du PSG, où il a fait ses débuts en tant qu’entraîneur avec les U19, le milieu de terrain âgé de 23 ans a peu à peu perdu sa place au profit de Manuel Locatelli et Khéphren Thuram.

« Thiago Motta semble avoir trouvé une place avec Locatelli et Thuram »

Auprès de la Gazzetta dello Sport, Claudio Marchisio a donné son avis sur un potentiel transfert de Nicolo Fagioli au PSG : « Cela dépend de la volonté de Nicolo et de la possibilité pour la Juventus de pouvoir encaisser et ensuite renforcer la défense et l'attaque en janvier. Le milieu de terrain est le plus fourni numériquement et Thiago Motta semble avoir trouvé une place avec Locatelli et Thuram. Je serais un peu déçu car je connais Fagioli depuis l'équipe de jeunes et son lien avec la Juventus est très fort. »

« Skriniar me semble être le profil idéal »

Claudio Marchisio estime que la Juventus a besoin de recruter « au moins un défenseur et un attaquant » cet hiver. En ce qui concerne la défense, l’ancien milieu de la Vieille Dame a validé la piste Milan Skriniar, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG : « En janvier, nous devons jouer la carte de la sécurité, avec des joueurs expérimentés qui s'adaptent déjà au championnat : en défense, Skriniar me semble être le profil idéal. »