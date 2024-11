Un grand buteur recale l’OM «en quelques secondes»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis de nombreuses années, l'OM est en quête d'un nouvel avant-centre pour dynamiser son secteur offensif. Dans cette optique, plusieurs joueur sont arrivés, mais Pablo Longoria a connu certains échecs. Alexandre Lacazette reconnaît effectivement avoir repoussé les avances marseillaises. Et le tout en seulement «en quelques secondes».

En 2022, Alexandre Lacazette se retrouve en fin de contrat à Arsenal et décide de quitter les Gunners cinq ans après son arrivée. Plusieurs options s'offrent ainsi à lui, mais le buteur a finalement opté pour un retour à l'OL, son club formateur. Le choix du cœur pour Alexandre Lacazette qui révèle avoir recalé l'OM dans le même temps.

Lacazette recale l'OM !

« L’Atlético et la Juve pendant le Covid. Il y a eu le PSG et l’OM aussi. Le PSG c’était sous Laurent Blanc et Marseille c’était là en revenant d’Arsenal. Quand Paris vient, tu vois les chiffres, ça te donne envie forcément, mais je n’avais pas très envie d’aller dans un autre club français et je voulais goûter à un autre championnat. Et en réfléchissant vraiment tu te dis "non ça sert à rien d’aller à Paris". Et Marseille, je suis Lyonnais donc ça ne m’intéressait pas plus que ça », révèle-t-il dans une interview accordée au Média Carré.

«Pour l’OM, j’ai décidé en quelques secondes»

Alexandre Lacazette explique donc que compte tenu de la rivalité entre l'OM et l'OL, il était impossible pour lui de signer à Marseille. Cela ne lui a donc pas pris longtemps pour repousser l'offre phocéenne : « Les clubs appellent mon agent, mon agent me prévient et après je décide. Pour l’OM, j’ai décidé en quelques secondes (rires) ». Pas sûr que cette sortie amuse les fans de l'OM qui avaient toutefois pu se consoler avec la signature d'Alexis Sanchez durant l'été 2022, en provenance de l'Inter Milan.