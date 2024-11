Griezmann lâche l’équipe de France, «ça cache quelque chose»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Son départ a fait couler beaucoup d'encre et continue d'interroger. A 33 ans, Antoine Griezmann a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale à un moment où Didier Deschamps se questionnait sur son apport. Pour Alexandre Lacazette, issu de la même génération, cette histoire n'est pas très claire.

L’annonce a surpris autant qu’elle a interrogé. Antoine Griezmann a pris la décision de prendre sa retraite internationale à la fin du mois de septembre, alors que quelques semaines auparavant, il évoquait son désir de poursuivre sa carrière jusqu’à la prochaine Coupe du monde en 2026.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Lacazette est perplexe

Alors pourquoi une telle décision ? Alexandre Lacazette se pose la même question. Ancien coéquipier de Griezmann chez les Bleuets, l’attaquant de l’OL estime qu’il a dû se passer quelque chose en interne.

« J’ai l’impression que ça cache quelque chose »

« Je ne sais pas quoi, mais j’ai l’impression que ça cache quelque chose. Soit il va faire une autre sortie plus grande, plus tard. Soit il va revenir dans l'équipe, parce que ça reste un joueur important de l’équipe, il faut voir comment l’équipe va réagir sans lui. Son départ, pour moi, ça cache quelque chose, si on veut être honnête » a déclaré Lacazette au média Le Carré.