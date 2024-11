ASSE : Un milliardaire débarque, la raison est dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps pressentie, la vente de l'ASSE est enfin devenue réalité. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont fini par passer la main à Kilmer Sports Ventures, dirigé par un milliardaire, Larry Tanenbaum. Membre de cette structure et de la direction du club stéphanois, Ivan Gazidis en a dit plus sur ce rachat et sur les plans du Canadien.

Larry Tanenbaum présente un CV bien garni. Nouveau propriétaire de l’ASSE, le patron du groupe canadien Kilmer Sports Ventures n’est pas un novice dans le monde du sport. Le milliardaire s’est frayé une place de choix en NBA, mais aussi en NFL.

Gaeidis justifie son arrivée à Saint-Etienne

Larry Tanenbaum souhaitait aussi s’implanter dans le football européen. Et l’ASSE représentait une formidable opportunité comme l’a reconnu Ivan Gazidis. Homme de main de l’homme d’affaires canadien, ce dirigeant, passé par le Milan AC ou encore Arsenal, en a dit plus sur les plans de Tanenbaum en France et sur les raisons de sa venue en Ligue 1.

« Nous recherchions cette communauté »

« Larry est vraiment très discret, il croit au sport dans sa capacité à connecter les communautés et les familles. Je sais que ça peut vous paraître un petit peu irréel, mais c’est réel avec lui. C’est quelqu’un de spécial. Nous recherchions cette communauté et nous l’avons trouvé avec Saint-Étienne. C’est un club qui a une très forte communauté, une communauté incroyable dans toute la France. Ils ont remporté plus de championnat que n’importe quelle autre équipe à l’exception du PSG maintenant. Ils sont aimés de partout en France parce qu’ils étaient vraiment la meilleure équipe de France passé un temps. C’est ce sentiment que nous recherchions et que nous avons identifié, où nous pouvons créer quelque chose de très spécial » a déclaré Gazidis au cours d’une conférence à Londres intitulée Strategic Synergy: Inside Kilmer Sports' Ventures Investment Gameplan.