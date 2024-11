Mercato - FC Nantes : Incroyable, quatre entraineurs veulent signer !

Arnaud De Kanel

Le siège d’Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes vacille. Plusieurs noms du monde du football auraient déjà manifesté leur intérêt pour le poste, sans attendre une éventuelle décision officielle de Waldemar Kita. Selon des sources proches du club, certains entraîneurs n’auraient pas hésité à transmettre leur CV au président nantais, anticipant une possible ouverture du poste.

Les semaines à venir s’annoncent cruciales pour Antoine Kombouaré, dont l’avenir sur le banc du FC Nantes semble de plus en plus incertain. Affaibli par une série de résultats en demi-teinte, l’entraîneur nantais doit désormais affronter une série de matchs redoutables qui pourraient bien sceller son sort. Après un déplacement périlleux au Havre ce dimanche, les Canaris entreront dans une séquence infernale avec des confrontations contre le PSG, Rennes, Brest, Lille, et Monaco. Un enchaînement qui laisse peu de marge d’erreur pour un Kombouaré déjà sous le feu des critiques. En coulisses, certains observateurs n’hésitent plus à évoquer une possible fin de collaboration entre le technicien et le club, alimentant les spéculations sur son avenir.

Quatre entraineurs postulent

Selon les informations dévoilées dans le podcast Sans Contrôle, pas moins de quatre entraîneurs auraient déjà pris les devants en envoyant leur CV à Waldemar Kita, propriétaire du FC Nantes. Si les noms des intéressés restent confidentiels, le quotidien régional précise toutefois que le président nantais n’a pas encore activé le processus de recrutement. Les grandes manœuvres semblent donc attendre, tandis que le suspense autour de l’avenir du banc nantais reste entier. Pour Daniel Riolo, ce n'est plus qu'une question de jours pour que Waldemar Kita licencie Kombouaré.

«Kita va faire comme d'habitude»

« Kombouaré a dit qu'il comprenait les supporters. Kita va faire comme d'habitude, il va virer le coach », a lâché Daniel Riolo sur les ondes de RMC. Réponse dans les prochains jours.