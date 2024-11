Mercato - PSG : Cette raison qui va faire virer Luis Enrique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG a donc perdu contre le Bayern Munich et désormais, il est de plus en possible que le club de la capitale n’atteigne pas le top 24 de la Ligue des Champions. Une élimination précoce qui ne remettrait toutefois pas en cause l’avenir de Luis Enrique aux yeux de la direction parisienne. Néanmoins, il existerait tout de même un scénario qui pourrait faire virer l’entraîneur du PSG. Voici lequel !

Au cours des derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi a fait une grande annonce à propos de l’avenir de Luis Enrique. Alors que le PSG est mal en point en Ligue des Champions, le président parisien a fait savoir qu’un départ de l’Espagnol n’était absolument pas envisagé même si une élimination précoce venait à avoir lieu. Luis Enrique peut donc souffler, lui qu’on annonce d’ailleurs proche de prolonger avec le PSG alors que son contrat est censé expirer en juin prochain.

« Luis Enrique n'est absolument pas menacé »

Aucune crainte donc pour Luis Enrique à propos de son avenir au PSG ? Journaliste pour Le Parisien, Laurent Perrin le pense, comme il l’a expliqué dans un chat : « Le PSG est-il en crise ? Soyons clairs, ce n'est absolument pas le cas. Luis Enrique n'est absolument pas menacé. Même en cas d'élimination de Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a dit la semaine dernière qu'il ne serait pas remis en cause. J'ai tendance à le croire ».

« Luis Enrique sera en danger le jour où… »

Malgré cette confiance accordée par les dirigeants du PSG à Luis Enrique, la place de ce dernier sur le banc parisien ne serait toutefois pas garantie à 100%. Qu’est-ce qui pourrait donc faire que l’Espagnol ne poursuive pas l’aventure à Paris ? Laurent Perrin a alors fait savoir : « En fait, les dirigeants aiment tellement Luis Enrique qu'il sera en danger le jour où ses joueurs seront fatigués par ses méthodes. Est-ce que ça arrivera dans six mois ou dans six ans ? Je n'en sais rien ».