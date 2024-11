Le PSG a tenté un transfert secret avec un buteur français

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter sa très belle carrière durant laquelle il n'aura connu que deux clubs, Alexandre Lacazette a fait le tour des équipes qu'il aurait pu rejoindre. Et contre toute attente, l'attaquant de l'OL révèle avoir été contacté par le PSG sous l'ère Laurent Blanc. Une offre qui l'a fait réfléchir, mais qu'il a finalement déclinée.

Durant sa carrière, Alexandre Lacazette n'aura connu que deux clubs à savoir l'OL et Arsenal. Et pourtant, durant sa carrière, l'attaquant français n'aura pas manqué d'opportunité pour rejoindre une autre équipe. C'est notamment le cas du PSG qui a tenté sa chance pour le recruter lorsque Laurent Blanc était encore l'entraîneur. Et c'est Alexandre Lacazette lui-même qui le dit.

Lacazette a dit non au PSG

« L’Atlético et la Juve pendant le Covid. Il y a eu le PSG et l’OM aussi. Le PSG c’était sous Laurent Blanc et Marseille c’était là en revenant d’Arsenal », lâche l'attaquant de l'OL dans une interview accordée au Media Carré, avant de poursuivre afin de détailler l'offre du PSG.

«Quand Paris vient, tu vois les chiffres, ça te donne envie forcément»

« Quand Paris vient, tu vois les chiffres, ça te donne envie forcément, mais je n’avais pas très envie d’aller dans un autre club français et je voulais goûter à un autre championnat. Et en réfléchissant vraiment tu te dis ‘‘non ça sert à rien d’aller à Paris’’. Et Marseille, je suis Lyonnais donc ça ne m’intéressait pas plus que ça », ajoute Alexandre Lacazette.