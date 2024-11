PSG : Un scandale chiffré à 800M€ ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa défaite sur la pelouse du Bayern Munich mardi soir (1-0) et avant le reste des rencontres de la cinquième journée ce mercredi, le PSG est provisoirement 26e et donc virtuellement éliminé de la Ligue des champions. « Une honte intégrale » pour le journaliste Daniel Riolo, en raison du budget du club de la capitale.

Les chances de voir le PSG passer au prochain tour de la Ligue des champions s’éloignent de plus en plus. Mardi soir contre Bayern Munich (1-0), le club de la capitale a concédé sa troisième défaite dans la compétition, après celles face à Arsenal (2-0) et à l’Atlético de Madrid (1-2).

PSG : Une recrue surprise a affolé le mercato ! https://t.co/GpDqjWbuIB pic.twitter.com/r9sGKMtUpo — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

Plus aucune chance de finir dans le top 8

Avant le reste des rencontres de la cinquième journée, le PSG, 26e au classement avec 4 points, est virtuellement éliminé de la Ligue des champions. Comme indiqué par Opta, les Parisiens n’ont plus aucun espoir de terminer dans les huit premiers et ainsi se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

« Avec 800M€ de budget, c’est une honte intégrale »

En ce qui concerne les chances du PSG d’intégrer le top 24 et donc d'accéder aux barrages, elles ont de 55 %. « Avec 800M€ de budget, c’est une honte intégrale », a déclaré le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC à propos de la situation du club de la capitale en Ligue des champions.