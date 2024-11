PSG : Le boss insulté, le Bayern Munich fait son mea culpa !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le Bayern Munich s’est offert une victoire de rang face au PSG à l’occasion de la 5ème journée de la Ligue des Champions. Pendant la rencontre, les ultras bavarois ont déployé une banderole à l’encontre du président parisien Nasser Al-Khelaïfi. Une attitude qui n’a pas plu au club allemand, qui a tenu à s’excuser ce mercredi.

Opposés en Ligue des Champions, le PSG et le Bayern Munich se sont rendus coup pour coup ce mardi soir. Mais au final, c’est bien le club allemand qui est reparti de l’Allianz Arena avec les trois points avec une courte victoire face aux Parisiens. Pendant la rencontre, les ultras de la SüdKurve München ont déployé une banderole à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi.

PSG : Une recrue surprise a affolé le mercato ! https://t.co/GpDqjWbuIB pic.twitter.com/r9sGKMtUpo — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

Les ultras bavarois se paient Nasser Al-Khelaïfi

« Ministre, propriétaire de club, détenteur de droits télé, membre du comité exécutif de l’UEFA et président de l’ECA : tout cela à la fois ? », pouvait-on lire au sein de cette dernière. Le président du PSG a donc été pointé du doigt pour ses nombreuses fonctions en dehors de celle occupée dans l’organigramme parisien. « Le foot, c’est moi ? Fu.. off, ploutocratique Al-Khelaïfi », était également écrit dans cette banderole, avec la tête du dirigeant qatarien barrée. Mais clairement, cette dernière n’a pas été au goût du Bayern Munich, qui a tenu à s’excuser ce mercredi, à travers un communiqué officiel.

Le Bayern Munich s’excuse publiquement !

« Lors du match de Ligue des champions du FC Bayern, des banderoles ont été déployées dans l’Allianz Arena à l’encontre du Paris Saint-Germain et de son président Nasser Al-Khelaifi. Le FC Bayern souhaite présenter ses excuses et sent offensé lorsque ses adversaires et leurs représentants dans son stade se sentent personnellement attaqués de cette manière et sur ce ton. Le club tient à préciser que ces banderoles n’ont pas été autorisées par le FC Bayern et ne reflètent pas sa position. Elles ne correspondent pas aux bonnes relations de longue date entre les deux clubs. Le ton de ces banderoles va également à l’encontre du style du FC Bayern et de la relation respectueuse que le club entretient avec ses partenaires internationaux », peut-on lire au sein de ce dernier.