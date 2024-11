PSG : Luis Enrique a pris une décision «stupide»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique a pris tout le monde de court en titularisant Matvey Safonov à la place de Gianluigi Donnarumma. Une surprise de taille qui n'a pas eu l'effet escompté puisque la responsabilité du portier russe est engagée sur le but du Bayern Munich. Pour Jérôme Alonzo, le coach du PSG s'est raté sur toute la ligne.

Au moment de son arrivée, Matvey Safonov souhaitait doubler Gianluigi Donnarumma. Et bien, le portier russe a eu l’occasion de prendre le dessus sur l’Italien. Mais l’ancien du Krasnodar s’est loupé en jugeant mal la trajectoire du ballon sur le but du Bayern Munich.

Luis Enrique s'est justifié

Malgré ce raté, Luis Enrique a assumé son choix après le coup de sifflet final. « J’ai choisi de faire jouer Safonov pour surmonter le pressing du Bayern et générer une première supériorité à la relance » a confié le coach du PSG.

« Un gardien, tu ne le fragilises pas »

Ancien du club parisien, Jérôme Alonzo se demande encore ce qui a bien pu se passer dans la tête de Luis Enrique. « Les justifications sont stupides, peste l’ancien Parisien Jérôme Alonzo. Enrique a le droit de sortir Donnarumma parce qu’il n’est pas performant en Ligue des champions depuis six mois. Mais là, on m’apprend que Safonov, c’est Beckenbauer… C’est un raisonnement que je ne peux entendre. Le gardien est un patron et un patron, tu ne le fragilises pas » a déclaré l’ancien gardien au Parisien.