PSG : L’explication inattendue du clan Donnarumma

Ce mardi soir, pour affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions, Luis Enrique avait fait un choix très fort pour le gardien du PSG. En effet, Gianluigi Donnarumma est resté sur le banc de touche et c’est Matvey Safonov qui a été aligné au coup d’envoi. Une décision forte de la part de l’entraîneur parisien, qui s’est d’ailleurs expliqué. Mais dans le clan Donnarumma, on avance une autre raison.

Le PSG s’est donc incliné face au Bayern Munich (1-0) et hasard ou coïncidence, le but bavarois arrive d’une erreur de Matvey Safonov. Préféré à Gianluigi Donnarumma, le Russe était donc attendu au tournant pour ce choc en Ligue des Champions. S’il a réalisé de précieux arrêts, on retiendra avant tout cette bourde pour Safonov. Le choix de Luis Enrique n’aura donc pas porté ses fruits dans les buts du PSG.

Les explications de Luis Enrique

Logiquement, ce choix de Luis Enrique avait fait énormément parler avant la rencontre. L’entraîneur du PSG s’était alors expliqué. Pourquoi préférer Matvey Safonov à Gianluigi Donnarumma pour jouer contre le Bayern Munich ? « Mon choix se fait en fonction de ce que je vois sur le terrain de jeu, en fonction de ce qui est meilleur pour l’équipe et de ce que fait l’adversaire. C’est évident que c’est une équipe qui nous ressemble, qui presse très haut et on va avoir besoin de l’aide de notre gardien pour battre ça », expliquait-il.

« Il a été malade »

Et si finalement la raison du choix de Luis Enrique n’était absolument pas sportive ? C’est le scénario avancé par l’entourage de Gianluigi Donnarumma. En effet, revenant sur les coulisses de la rencontre face au Bayern Munich et cette titularisation de Matvey Safonov, RMC rapporte les propos d’un proche du gardien italien du PSG qui explique alors : « Il a été malade et n'est sans doute pas complètement rétabli ». Alors que Donnarumma n’avait pas pu tenir sa place avec l’Italie contre la France, il se serait donc pas revenu à 100%. De quoi expliquer sa présence sur le banc des remplaçants contre le Bayern Munich ?