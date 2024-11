OM : De Zerbi va plomber le mercato du PSG ?

Axel Cornic

Cet hiver, les routes de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain pourraient se croiser sur le mercato, puisque la presse italienne a annoncé une cible commune. Il s’agit de Nicolo Fagioli, milieu international italien qui ne joue pas beaucoup sous les ordres de Thiago Motta et pourrait donc quitter la Juventus.

La presse italienne a déjà lancé le mercato de janvier, avec le PSG et l’OM qui cibleraient le même joueur. Pas vraiment central dans les plans de Thiago Motta à la Juventus cette saison, Nicolo Fagioli aurait demandé à son entourage de tâter le terrain pour lui trouver un nouveau club et ça pourrait bien être l’un des deux cadors de Ligue 1.

Transfert inespéré, la presse italienne calme le PSG ! https://t.co/ydqPcIRtt4 pic.twitter.com/mLVxuuZtq0 — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

Les problèmes de Fagioli

Considéré comme l’une des grandes promesses du football transalpin, le milieu de terrain a connu un brusque coup d’arrêt dans sa jeune carrière, avec une suspension pour paris sportifs. De retour au printemps dernier Fagioli ne souhaiterait plus perdre de temps et voudrait donc trouver un club qui lui offre une place de titulaire indiscutable, pour enfin pouvoir se relancer au plus haut niveau.

Duel OM/PSG, mais De Zerbi...

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Nicolo Fagioli serait séduit par un avenir en Ligue 1, championnat où il est persuadé qu’il a des grandes chances de briller. Mais l’OM semble avoir un atout de taille pour battre le PSG et il s’agirait de Roberto De Zerbi ! Le milieu de la Juventus serait très motivé à l’idée d’évoluer sous les ordres de son compatriote, avec son football qui pourrait bien coller avec ses caractéristiques.