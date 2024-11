Mercato : Un joueur de «très haut niveau» a signé à l’OM !

Arnaud De Kanel

Malgré les différentes pressions politiques, Pablo Longoria allait au bout de son idée cet été en recrutant Mason Greenwood. L'attaquant anglais est déjà devenu indispensable et son apport ne manque jamais d'être souligné. Ce samedi en conférence de presse, Pierre-Emile Hojbjerg l'a même qualifié de joueur de «très haut niveau».

L'arrivée de Roberto De Zerbi a marqué un tournant dans l'ère McCourt. La simple présence du coach italien sur le banc olympien a fait regagner de l'attractivité au club phocéen. Portée par Medhi Benatia et Pablo Longoria, la direction sportive ne s'est donc rien refusée cet été, ni même le transfert de Mason Greenwood, devenu paria en Angleterre.

Mais à l'approche de la mi-saison, le rendement de Mason Greenwood donne raison aux dirigeants. L'Anglais est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et il a mis d'accord les plus sceptiques. Le vestiaire olympien est déjà acquis à sa cause.

Présent en conférence de presse ce samedi, Pierre-Emile Hojbjerg a fait l'éloge de son coéquipier. « Je crois que Mason est en train de grandir, à chaque match. Il a 22-23 ans. Tu n'es pas encore complet à cet âge-là. Je sais que lui aussi essaie de s'améliorer. On voit déjà un Mason de très haut niveau mais s'il continue de faire les choses bien son avenir sera merveilleux », a confié le Danois.