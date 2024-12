PSG : Une injustice est dénoncée avec Luis Enrique

Jean de Teyssière

Ces derniers temps, Luis Enrique est critiqué pour le jeu qu’il prône avec le PSG. Les joueurs ne sont pas libres sur le terrain car l’entraîneur espagnol ne veut voir aucun dépassement de fonction. Au-delà de cet aspect purement tactique, la gestion humaine de Luis Enrique est également pointée du doigt, certains joueurs y voyant même de l’injustice.

Au PSG, les résultats en Ligue 1 sont plutôt bons puisque le club est encore invaincu. En Ligue des Champions en revanche, c’est plus compliqué, le PSG pointant à la 25ème place du classement. Le coaching de Luis Enrique est de plus en plus décrié.

Luis Enrique, des choix qui interrogent

D’après RMC Sport, certains joueurs commenceraient à être perdus devant les choix de l’entraîneur parisien. Par exemple, face au Bayern Munich, l’ancien sélectionneur de l’Espagne aurait dévoilé sa composition tardivement et ce qui est travaillé à l’entraînement serait incompatible avec la tactique de matchs.

Des injustices de la part de Luis Enrique ?

En plus des choix tactiques décriés par les joueurs, certains estiment même que Luis Enrique fait souvent preuve d’injustice. Sans entrer dans les détails, RMC Sport explique que certains joueurs du PSG se seraient plaint auprès du club de décision injustes prises par Luis Enrique. La situation semble se compliquer autour de l'ancien entraîneur du FC Barcelone, qui va devoir rapidement redresser la barre, en Ligue des Champions notamment...