Rabiot : Grande surprise pour son avenir à l'OM ?

Arrivé au mois de septembre dernier, Adrien Rabiot s'est engagé pour deux saisons, mais un transfert dès l'été prochain a été évoqué. Le joueur lui-même avait jeté un froid sur son avenir à l'OM à court terme. Cependant, l'ancien milieu du PSG devrait bien rester une seconde saison à Marseille, surtout en cas de qualification pour la Ligue des champions.

En fin de contrat, Adrien Rabiot n'avait pas trouvé de club durant le mercato estival et a finalement rejoint l'OM au mois de septembre. Le milieu de terrain français s'est engagé pour deux saisons, mais pourrait simplement se servir du club phocéen comme un tremplin pour un transfert l'été prochain. Interrogé sur son avenir, Adrien Rabiot s'était d'ailleurs montré assez évasif.

Mercato : Un joueur de «très haut niveau» a signé à l’OM ! https://t.co/7kQyS3OZMV pic.twitter.com/wW8keOJ1tJ — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Quel avenir pour Rabiot ?

« Je me vois longtemps avec l’OM ? Franchement, je ne sais pas. Je suis très à l’instinct. Ça dépendra aussi de comment ça se passe, ce que je ressens sur cette saison, si je vois qu’il y a moyen d’aller plus haut, d’aller plus loin. Je suis un compétiteur, je veux avoir autour de moi des joueurs qui peuvent emmener cette équipe très loin. Il y a tout ça, tout ces paramètres qui rentrent en compte. En tout les cas, à chaque fois que je mettrai le pied avec l’OM, je vais donner 100% », confiait récemment le milieu de terrain de l'OM au micro de Téléfoot.

Au moins deux saisons à l'OM ?

Mais Florent Germain se montre toutefois résolument optimiste sur la possibilité qu'Adrien Rabiot soit toujours à l'OM la saison prochaine. « S’il y a Ligue des Champions, si tu renforces encore plus l’équipe et en plus faut avoir en tête qu’on sera un an avant la Coupe du monde, donc tu prends un peu moins de risque sur ta destination. C’est un cadre important de l’équipe de France. S’il va jusqu’en 2026 à l’OM, il peut encore avoir un très beau contrat, un dernier, dans le club de son choix. (…) Tu ne peux pas garantir d’avoir Rabiot deux ans. Il y aura forcément une réflexion à l’été et une possibilité qu’il parte. Mais, je ne vais pas mettre ma main au feu qu’il va partir. Honnêtement », estime le correspondant de RMC à Marseille au micro de BFM.