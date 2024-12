Mercato - OM : De Zerbi annonce un joueur pour l’avenir

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir été mis de côté par Roberto De Zerbi la semaine passée pour le déplacement à Lens, Lilian Brassier a suscité de nombreuses interrogations quant à son avenir à l'OM. Mais le coach italien a mis les choses au clair à ce sujet et assure compter sur sa recrue du mercato estival pour l'avenir.

Recruté par l'OM sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat (10M€) lors du dernier mercato estival en provenance du Stade Brestois, Lilian Brassier (25 ans) a bien du mal à retrouver son niveau de la saison passée à Marseille. Roberto De Zerbi, qui lui a offert un temps de jeu conséquent en début de saison, avait même décidé d'écarter Brassier pour le déplacement de l'OM sur le terrain du RC Lens en championnat, pour un succès 3-1. Suffisant pour remettre en cause l'avenir du défenseur central ?

« J'ai voulu le recruter »

Interrogé en conférence de presse samedi avant le choc entre l'OM et l'AS Monaco, Roberto De Zerbi a mis les choses au clair sur le futur de l'ancien Brestois : « L’avenir de Brassier ? Il y a quelques jours, il n'était pas très bien, je ne l'ai pas vu à 100 %, donc j'ai préféré le laisser s'entraîner plutôt que de le prendre avec moi en match et le laisser sur le banc. C'est un joueur très fort, même moi j'ai voulu le recruter », assure l'entraîneur italien de l'OM.

Aucun doute sur le profil de Brassier

De Zerbi affiche donc un discours rassurant sur l'avenir de Brassier, sur qui il compte pour les années à venir à l'OM : « Sur les potentialités du joueur dans ce club, je n'ai aucun doute. Mais c'est un des joueurs qui doit s'adapter, s'habituer au Vélodrome, et au plus vite, comme tous. Mais on est tous très satisfaits de Lilian », poursuit l'entraîneur italien. Un discours rassurant pour le défenseur central de l'OM.