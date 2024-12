PSG : Le Qatar est déçu, Luis Enrique va le payer très cher ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré le discours tenu par Nasser Al-Khelaïfi, le PSG ne serait pas nécessairement satisfait des résultats actuels, notamment en Ligue des champions. Jérôme Rothen estime d'ailleurs que le coach espagnol sera sous pression et attendu au tournant lors des prochaines semaines à Paris.

Depuis que Luis Enrique a signé au PSG, Nasser Al-Khelaïfi ne cesse d'afficher sa satisfaction concernant le travail de son entraîneur. Mais alors que le club parisien connaît des débuts très compliqués en Ligue des Champions, Jérôme Rothen assure qu'en coulisses, la direction du PSG n'est pas tant satisfaite.

« Luis Enrique ? On pose la question au président, j'ai la réponse. Aujourd'hui il est satisfait, mais je te garantis que quand il voit le match à Munich, et on a vu sa tête, il est déçu. Il attend Luis Campos et Luis Enrique au tournant. Pour ce qui est des renforts, il n'y aura pas de problèmes, mais il faudra qu'il y en aient certains qui quittent l'équipe », estime dans un premier temps l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

« Parce que ce qu'il voit, c'est qu'il y a des joueurs qui ont des statuts qui ne sont pas le leur, c'est le plafond de verre. S'il y a plafond de verre pour ces joueurs là, il faut les faire partir et en ramener d'autres. (...) Ruiz est un joueur international, expérimenté, Dembélé c'est la même chose. Je n'ai pas de patience à avoir avec ces joueurs là. S'ils ne répondent pas présents pendant six mois... », ajoute Jérôme Rothen.