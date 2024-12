F1 : Alpine lâche ses vérités après avoir viré Ocon

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 a lieu ce dimanche à Abu Dhabi. Une course à laquelle Esteban Ocon ne participera toutefois pas avec Alpine. En effet, le Français, qui rejoindra Haas en 2025, sera remplacé par Jack Doohan. Un traitement de l'écurie française qui n'a pas manqué de faire parler. Mais voilà que face aux critiques, Oliver Oakes s'est expliqué sur le cas Ocon.

C'est donc au Qatar qu'Esteban Ocon aura disputé son dernier Grand Prix au volant d'une Alpine. Alors que son départ pour Haas en 2025 a été officialisé depuis un moment maintenant, il a été annoncé ces derniers jours que le Français serait remplacé par Jack Doohan chez Alpine pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. L'histoire d'Ocon avec l'écurie tricolore se termine donc sur cette fin quelque peu amère. Toutefois, du côté de chez Alpine, on ne voit pas le problème de cette gestion, qui en a pourtant fait bondir plus d'un.

« On n'est pas là pour être gentils »

Dans des propos accordés à l'AFP, le directeur d'Alpine, Oliver Oakes a pris la parole pour évoquer le cas d'Esteban Ocon. Concernant le pilote français qui rejoindra Haas en 2025, il a alors fait savoir : « Je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai pu lire sur la manière dont nous avons traité Esteban. Mais de toute façon, on n'est pas là pour être gentils, on est là pour courir. Au bout du compte, il va piloter pour une autre équipe et moi je me préoccupe seulement d'Alpine. Nous devons aller de l'avant ».

« Dernièrement, sa contribution à l'équipe était limitée »

« Les gens ne connaissent pas toute l'histoire donc c'est facile de commenter derrière son écran. Esteban a occupé un grand rôle dans cette équipe, mais tous les chapitres doivent se terminer afin que les autres puissent commencer. (...) Et sans être méchant, dernièrement sa contribution à l'équipe était limitée, il marquait peu de points et était souvent éliminé en Q1. Il ne faut pas oublier qu'il roulera pour l'équipe avec qui nous luttons pour la sixième place au championnat constructeurs donc c'est aussi bien qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute », a également fait savoir le dirigeant d'Alpine.