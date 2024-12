F1 : Verstappen est déjà menacé pour 2025 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec sa victoire ce dimanche lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, Lando Norris a permis à McLaren de remporter son premier titre constructeurs depuis 26 ans, malgré les deuxième et troisième place de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Une satisfaction pour le Britannique, qui a déjà averti Max Verstappen pour le titre pilotes en 2025.

Cela faisait 26 ans que McLaren attendait cela. Pour la première fois depuis 1998, l’écurie britannique a remporté le championnat constructeurs ce dimanche, grâce à la victoire de Lando Norris au Grand Prix d’Abu Dhabi, le dernier de la saison. Les deuxième et troisième place de Carlos Sainz et Charles Leclerc n’ont pas été suffisantes pour Ferrari, qui termine à 14 points de McLaren au classement.

« Terminer la saison comme ça, c'est parfait »

« C'est un sentiment incroyable. C'est incroyable, non pas pour moi, mais pour toute l'équipe, qui a fait un travail extraordinaire cette année en partant de là où nous étions au début. Je suis très fier de tout le monde. Cela a été une belle aventure, et terminer la saison comme ça, c'est parfait », a réagi Lando Norris, dans des propos relayés par Motorsport.com. « Alors juste des félicitations et un grand merci à tout le monde chez McLaren, à tous ceux qui nous ont soutenus cette année, parce que ça n'a pas été facile, mais pour nous, gagner un titre de constructeurs après 26 ans, c'est vraiment spécial. »

« Nous voulons gagner les constructeurs, et nous voulons gagner les pilotes l'année prochaine »

Désormais, Lando Norris veut se battre avec Max Verstappen pour le titre pilotes, et ce dès la saison prochaine : « C'est mon objectif. C'est notre objectif en tant qu'équipe. Nous voulons gagner les constructeurs, et nous voulons gagner les pilotes l'année prochaine. J'ai commis des erreurs cette année, mais j'ai beaucoup appris, et j'ai beaucoup appris de Max et de mes concurrents autour de moi. Même si je suis heureux maintenant, je suis impatient de commencer l'année prochaine. »