F1 : Coupable d'un accrochage, Verstappen présente ses excuses

Champion du monde pour la quatrième année consécutive, Max Verstappen disputait comme les autres pilotes sa dernière course de la saison ce week-end à Abu Dhabi. Le pilote néerlandais a voulu prendre les choses en main très rapidement dans la course pour finir en beauté mais il a été victime d'un accrochage avec Oscar Piastri au départ. Il a tenu à présenter ses excuses au pilote australien après la course.

Quatrième sur la grille de départ ce dimanche, Max Verstappen a tenté de profiter de son bon départ pour attaquer Oscar Piastri, deuxième, dès le premier virage. Mais les deux pilotes sont parties en tête-à-queue et le Néerlandais a même récolté une pénalité de dix secondes à la fin. Le pilote McLaren, qui jouait gros dans cette course puisque le titre de champion du monde des constructeurs était en jeu, a vu son homologue lui faire son mea culpa.

Verstappen trop à l'attaque

Auteur d'une petite erreur lors de cette tentative de dépassement, Max Verstappen a accroché la voiture de l'Australien, qui a fini la course à la dixième place. « Mon départ était bon, puis j'ai essayé de me placer à l'intérieur et je me suis vite rendu compte, une fois que je me suis engagé, que l'écart se resserrait et j'ai voulu essayer de me dégager, parce que je ne voulais naturellement pas, bien sûr, m'accrocher avec Oscar » explique-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.

Verstappen fait son mea culpa

Pas content de la pénalité reçue de la part des commissaires de course, le quadruple champion du monde n'a pas oublié de s'excuser auprès d'Oscar Piastri. « Malheureusement, nous nous sommes quand même accrochés, mais je me suis déjà excusé auprès d'Oscar. Ce n'est pas ce que l'on veut qu'il se passe, et surtout pas avec lui. C'est un gars génial, mais c'est arrivé, et c'est un peu malheureux » a-t-il précisé. Un dernier incident qui ne l'empêchera pas de bien célébrer son quatrième titre de champion du monde après une nouvelle saison réussie.