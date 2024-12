F1 - Alpine : «Impensable», Gasly n’en revient pas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sixième ce dimanche à l’issue du Grand Prix d’Abu Dhabi, Pierre Gasly a permis à Alpine d’assurer sa sixième place au championnat constructeurs, devant Racing Bulls et Haas. Ce qui était impensable il y a encore quelques mois en raison des difficultés rencontrées par l’écurie française, dont le pilote est très fier.

La saison d’Alpine se sera finit sur une bonne note. Pierre Gasly avait déjà une grosse partie du travail samedi en décrochant la cinquième position sur la grille de départ, profitant notamment de la pénalité infligée à Nico Hülkenberg, et a confirmé ce dimanche. Septième à l’arrivée du Grand Prix d’Abu Dhabi, Pierre Gasly a assuré la sixième place du championnat constructeurs à Alpine, ce qui semblait inespéré.

«On n'a jamais arrêté de se battre et de travailler»

« Je suis extrêmement content avec cette fin de saison. Elle représente énormément de travail de la part de l'équipe. C'est vrai qu'on a vécu, malheureusement, beaucoup de moments compliqués en début de saison, en milieu de saison, avec peu de performance. Cependant, on n'a jamais arrêté de se battre et de travailler, et aujourd'hui ça a réussi à payer avec cette fin de saison qui était, honnêtement, très 'honnête' en termes de performances », a réagi Pierre Gasly au micro de Canal+.

«C'était impensable d'imaginer finir à cette position»

« On arrive à être les meilleurs du [milieu de peloton] au Qatar, on est encore les meilleurs du [milieu de peloton à Abu Dhabi] ; devant nous on a les trois-quatre meilleures voitures du plateau. C'était impensable d'imaginer finir à cette position en fin d'année quand on voit où on était à Bahreïn. Je suis vraiment très satisfait du travail de l'équipe », a ajouté Pierre Gasly. « On savait où était notre course : on partait devant Hülkenberg, il fallait rester devant et toute la course c'était extrêmement serré en termes de temps. Je pense qu'il y a beaucoup de positif, surtout depuis cet été. Je crois que je dois être le huitième pilote à marquer le plus de points depuis le retour des vacances, et quand on voit le début de saison, où on était, ça montre l'évolution qu'on a eu. »