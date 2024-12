F1 : Alpine règle ses comptes avec Ocon !

Pierrick Levallet

Alpine a pris une décision radicale à l’approche du dernier Grand Prix de la saison 2024 de F1. En effet, l’écurie française s’est séparée d’Esteban Ocon pour que Jack Doohan puisse faire ses débuts et commencer à prendre ses marques aux côtés de Pierre Gasly dès ce dimanche à Abu Dhabi. Oliver Oakes a alors vivement été critiqué pour ce choix surprenant. Le patron d’Alpine n’a donc pas manqué de régler directement ses comptes avec Esteban Ocon.

«Les gens ne connaissent pas toute l’histoire»

« Je ne suis pas d’accord avec ce que j’ai pu lire sur la manière dont nous avons traité Esteban. Mais de toute façon, on n’est pas là pour être gentil, on est là pour courir. Au bout du compte, il va piloter pour une autre équipe et moi je me préoccupe seulement d’Alpine. Nous devons aller de l’avant. Les gens ne connaissent pas toute l’histoire donc c’est facile de commenter derrière son écran. Esteban a occupé un grand rôle dans cette équipe, mais tous les chapitres doivent se terminer afin que les autres puissent commencer » a d’abord confié Oliver Oakes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Dernièrement sa contribution à l’équipe était limitée»

« Sans être méchant, dernièrement sa contribution à l’équipe était limitée, il marquait peu de points et était souvent éliminé en Q1. Il ne faut pas oublier qu’il roulera pour l’équipe avec qui nous luttons pour la sixième place au championnat constructeurs donc c’est aussi bien qu’il n’y ait pas l’ombre d’un doute sur son implication » a ensuite ajouté le boss d’Alpine. Le message est clair.