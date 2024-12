Deschamps snobe Mbappé, un clash éclate en direct !

Arnaud De Kanel

Pour Didier Deschamps, Vinicius Jr a été le meilleur joueur du monde en 2024 puisqu'il a voté en faveur du Brésilien pour le trophée The Best, plaçant Kylian Mbappé second. Une décision assez surprenante pour Bertrand Latour qui ne s'attendait pas à ce que le sélectionneur des Bleus place son joueur derrière le Brésilien. Laure Boulleau s'est montrée en désaccord avec le journaliste en plein direct sur Canal+.

C'est une grosse surprise signée Didier Deschamps. Mardi, Vinicius Jr a remporté le trophée The Best récompensant le meilleur joueur de l'année. Convié au vote, le sélectionneur de l'équipe de France a placé le Brésilien devant son capitaine Kylian Mbappé. Cela a suscité un débat enflammé sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir.

«Peut-être que c’est fait exprès»

Bertrand Latour estime que cette décision de Didier Deschamps est un moyen de piquer Kylian Mbappé. « C’est de mon point de vue très surprenant. Dans la mesure où Mbappé et son entourage regardent les votes du patron de France Football quand il veut être nommé Ballon d’Or, vous vous doutez bien que le choix de son propre sélectionneur, qui a mis un autre mec avant lui (Vinicius), ils l’ont vu. Et je ne suis pas certain que cela leur fasse plaisir. Peut-être que c’est fait exprès vu la relation entre les deux… », a-t-il lâché sur Canal+. Un point de vue clairement pas partagé par Laure Boulleau qui a trouvé cette interprétation «ridicule».

«C’est ridicule»

« Si on est sélectionneur de la France, il faut absolument qu’on mette Mbappé (en tête, ndlr) ? Sinon on est boycotté ? C’est ridicule », a lancé l'ancienne joueuse du PSG, soutenue par Margot Dumont en plateau. « S’il avait mis Mbappé, on aurait dit: ‘Ah ! Il le privilégie.’ Quoi qu’on fasse, il y aura toujours une discussion », ajoute la journaliste. Le ton est monté sur le plateau de Canal+ pour le dernier CFC de l'année 2024.