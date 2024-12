Zidane recale le PSG, son remplaçant est signé en urgence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc, le PSG avait tenté de démarcher Zinédine Zidane. Selon nos informations, le club parisien avait entamé des discussions avec son conseiller de toujours, Alain Migliaccio, mais cela n'avait pas suffi. Dans l'urgence, la formation de la capitale, et notamment Luis Campos, avait recruté Christophe Galtier.

Le PSG et Zinédine Zidane, c’est une histoire qui n’est pas près de voir le jour. En 2022, le club parisien avait fait des pieds et des mains pour mettre la main sur l’ancien coach du Real Madrid. Mais selon les informations du 10Sport.com, Zizou a toujours refusé de s’installer au PSG, y compris au moment du départ de Mauricio Pochettino en 2022.

Galtier en plan B

Le Qatar avait alors changé de braquet et confier les rênes de l’équipe à Christophe Galtier, qui n’avait jamais entraîné à ses hauteurs. Comme l’a confié Daniel Riolo, cette arrivée s’était faite dans l’urgence.

« Il est arrivé au dernier moment »

« Galtier c’est un invité surprise, on va pas comparer tout et n’importe quoi. Il est resté qu’un an. Il est arrivé sur un malentendu car ils n’ont pas su faire Zidane à ce moment-là. Il est arrivé au dernier moment, Campos l’a appelé, l’autre n’y croyait même pas » a confié le journaliste sur le plateau de l’After Foot sur RMC ce dimanche.