Mercato : Neymar recale un club en direct !

Alors que son contrat avec Al-Hilal court jusqu’en juin 2025, Neymar sera bientôt libre et pourrait quitter l’Arabie Saoudite. En ce sens, l’Inter Miami n’a pas caché son intérêt pour le Brésilien, qui retrouverait alors Lionel Messi et Luis Suarez. Une chose est sûre, en tant que fan de Santos, l’ancienne star du PSG a fait savoir qu’il n’évoluera pas sous les couleurs des Corinthians.

Dimanche soir, Neymar a participé à un tournoi de poker organisé par les Brazilian Series of Poker (BSOP). Un tournoi auquel était également présent André Akkari, star du poker, ami du Brésilien, et également supporter des Corinthians, qu’il aimerait que l’ancienne star du PSG rejoigne.

Neymar ne jouera pas pour les Corinthians

Comme le rapporte ESPN, au cours du tournoi, André Akkari a fait une remarque sur les Corinthians. « Je respecte beaucoup les Corinthians, mais il faut aussi beaucoup respecter Santos », a alors répondu Neymar. « Une année ne fait de mal à personne, tu es encore jeune », l'a relancé André Akkari, avant que le joueur âgé de 32 ans n’écarte définitivement cette possibilité : « Je sais que je suis encore jeune, mais c'est très difficile, non ? Santos est l'équipe de mon cœur. »

Un départ vers l’Inter Miami ?

Alors que son contrat avec Al-Hilal prend fin en juin 2025, un retour de Neymar à Santos était justement évoqué dernièrement. L’international brésilien (128 sélections) pourrait plutôt décider de prendre la direction de l’Inter Miami, où évoluent ses amis Lionel Messi et Luis Suarez, et qui n’a pas caché qu'il aimerait bien le recruter. « Le mot clé est “s'il devient disponible”. Il est actuellement un joueur d'Al-Hilal. Il n'est pas disponible pour nous. J'ai toujours dit que nous aspirons à faire venir de grands joueurs dans notre équipe. Nous avons beaucoup de limites et de restrictions au niveau de l'effectif, mais nous disposons d'un budget illimité », a récemment déclaré Jorge Mas, propriétaire de l’Inter Miami. « Nous sommes ambitieux. Si l'occasion se présente de faire venir un joueur du calibre de Neymar, nous n'hésiterons pas. Cela ne dépend pas que de moi. Cela dépend du joueur et du championnat. Mais oui, nous aspirons à construire une grande équipe ici. »