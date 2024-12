Messi - Neymar : Un projet XXL prend forme après le PSG ?

Jean de Teyssière

Au FC Barcelone, l’association entre Lionel Messi et Neymar a fait des merveilles, avec notamment le titre en Ligue des Champions en 2015. Il ne faut pas oublier Luis Suarez, gâchette exceptionnelle durant ces années. En 2021, les deux stars ont été réunies au PSG, pour un résultat moins flamboyant. Depuis, Lionel Messi a signé pour l’Inter Miami et a été rejoint par Luis Suarez. Il ne manque que Neymar et le propriétaire du club américain a l’ambition de recréer la MSN.

Entre 2013 et 2017, Neymar a porté la tunique du FC Barcelone aux côtés de Lionel Messi. Luis Suarez était arrivé juste après, en 2014. Tous les trois, ils ont terrorisé l’Europe entière et marqué quantité astronomique de buts. Puis, entre 2021 et 2023, Messi et Neymar étaient de nouveau réunis au PSG. Pour un résultat moins exceptionnel qu’en Catalogne.

«Nous disposons d’un budget illimité»

Jorge Mas, le propriétaire de l’Inter Miami a été interrogé par le journaliste anglais Ben Jacobs sur le futur mercato de son club. Éliminé de manière précoce lors des playoffs face à Atlanta United (2-3), l’Inter Miami n’a pas fait bonne figure et espère remporter la MLS la saison prochaine. Avec l’aide de Neymar ? « Le mot clé est « s'il devient disponible ». Il est actuellement un joueur d'Al-Hilal. Il n'est pas disponible pour nous. J'ai toujours dit que nous aspirons à faire venir de grands joueurs dans notre équipe, explique Jorge Mas. Nous avons beaucoup de limites et de restrictions au niveau de l'effectif, mais nous disposons d'un budget illimité. »

«Nous n’hésiterons pas»

« Nous sommes ambitieux. Si l'occasion se présente de faire venir un joueur du calibre de Neymar, nous n'hésiterons pas, poursuit le propriétaire ambitieux de l’Inter Miami. Cela ne dépend pas que de moi. Cela dépend du joueur et du championnat. Mais oui, nous aspirons à construire une grande équipe ici. » La MSN partie 2 verra-t-elle le jour en MLS ?