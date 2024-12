Mercato : «La meilleure recrue de Ligue 1» est à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième de Ligue 1 en cette fin d’année 2024, l’OM a parfaitement réussi à renverser la vapeur par rapport à l’année précédente. Capable de jouer aux avant-postes, le club de la cité phocéenne connaît le succès grâce à son formidable recrutement. D’ailleurs, certains noms font l’unanimité auprès de nombreux observateurs, à commencer par celui de Geronimo Rulli. Le gardien argentin qui a débarqué de l’Ajax Amsterdam est même désigné comme la meilleure recrue de Ligue 1.

Parmi tous les joueurs qui ont débarqué à l’OM l’été dernier, Geronimo Rulli est un joueur qui satisfait totalement Roberto De Zerbi et son vestiaire. Le champion du monde de 32 ans est devenu l’un des principaux piliers du club, capable à nouveau de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Son expérience pourrait bien permettre aux Marseillais d’accomplir leur objectif de jouer en Ligue des champions la saison prochaine.

Rulli est « la meilleure recrue de Ligue 1 »

D’après les propos de Walid Acherchour dans l’After Foot de RMC plus tôt ce mois-ci, le talent de Geronimo Rulli est tel qu’il est considéré comme l’un des principaux phénomènes du dernier mercato estival. « Pour moi, Geronimo Rulli est la meilleure recrue de Ligue 1 depuis le début de saison. La recrue la plus impactante pour son équipe. La recrue qui sert le plus à son club. Rulli est la meilleure recrue de Ligue 1 cette saison. Quand il est arrivé, il avait une trajectoire de carrière un peu bizarre. Il s’est blessé à l’Ajax, il n’avait pas beaucoup joué derrière, dans une saison très compliquée » explique-t-il.

Un élan incroyable

Un peu dans le doute avant de terminer l’année, l’OM a réussi de belles performances lors des dernières semaines pour continuer de prouver ses capacités en tant que candidat sérieux au podium de Ligue 1. La belle forme de Geronimo Rulli n’y est certainement pas pour rien, lui qui a été recruté assez rapidement après les nombreux échecs de l’OM pour attirer un gardien dans ses filets. Les hommes de Roberto De Zerbi essaieront de poursuivre sur la même dynamique après les fêtes de fin d’année.