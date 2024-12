PSG : «Les autres sont finis», la punchline dévastatrice de Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est sur le toit du football français et se trouve bien seul selon Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'or a profité de sa présence aux Globe Soccer Awards afin d'adresser un taquet à la Ligue 1 qui est nettement inférieure à la Saudi Pro League selon son expertise.

Cristiano Ronaldo a été annoncé du côté du PSG au début du projet QSI dans la première partie de la décennie 2010, sans que son transfert ne voit le jour. Avant son départ soudain de Manchester United en novembre 2022, le quintuple Ballon d'or avait été envoyé à l'OM par certaines personnalités marseillaises et ex-joueurs du club phocéen, sans succès.

«Ils devraient venir ici et jouer pour voir. Il fait 38, 39 ou 40 degrés»

Au final, Cristiano Ronaldo n'a joué ni à l'OM ni au PSG. Mais cela n'a pas empêché l'ancienne star du Real Madrid et de la Juventus de critiquer la Ligue 1. Selon lui, qui évolue depuis janvier 2023 à Al-Nassr en Arabie saoudite, la Saudi Pro League est bien supérieure àl l'élite du football français. Ronaldo a été sacré meilleur joueur du Moyen-Orient de l'année 2024 au Globe Soccer Awards et a tenu le discours suivant.

« Est-ce que je maintiens mes propos ? Bien sûr ! Je ne dis pas ça parce que je joue ici. Je me fiche de ce que pense les gens. Ils devraient venir ici et jouer pour voir. Il fait 38, 39 ou 40 degrés. Ils devraient venir ici et voir. Ne vous fiez pas à ce que je dis, venez et voyez par vous-mêmes. ».

«En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis»

Le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid s'est souvent frotté au PSG en Ligue des champions. Et son œil d'observateur l'a convaincu d'une chose. Il y a le Paris Saint-Germain et le reste en Ligue 1. Un trou abyssal.

« En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé. C’est une ligue compétitive, OK, mais PSG est le plus fort. Personne ne peut le concurrencer. Ils ont les meilleurs joueurs, c’est le club qui le plus d’argent. C’est factuel. Je ne mens pas, je ne sais pas pourquoi les gens sont si surpris ».