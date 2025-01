Un joueur fait mieux que Zidane, l'OM dégaine une offre !

Axel Cornic

A la recherche de renforts pour Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille pourrait se tourner vers la Serie A, plus précisément vers la Juventus. Cela fait en effet plusieurs semaines que les médias italiens évoquent un intérêt prononcé pour Danilo, poussé vers la sortie depuis l’arrivée à Turin de Thiago Motta.

Une occasion en or se présente pour l’OM ! International brésilien, capitaine de sa sélection ainsi que de la Juventus et passé par le Real Madrid ou Manchester City, Danilo est sur le marché. Et il semble beaucoup plaire du coté de Marseille, où il serait un renfort de tout premier choix pour Roberto De Zerbi.

Danilo, de la Juve à l’OM ?

Les Marseillais ont eu la confirmation ces derniers jours d’un départ pour le vétéran de 33 ans, qui n’a pas été convoqué pour la Supercoppa italiana. Interrogé en conférence de presse, Thiago Motta c’est en effet montré assez clair. « Danilo ne fait plus partie de ce projet, nous l’avons clairement dit. C’est une décision prise pour le bien de tous » a déclaré le coach de la Juventus.

Il a dépassé Zidane

C’est une page qui va donc se tourner à Turin, avec Danilo qui a marqué de son empreinte l’histoire récente de la Juventus. Le 14 décembre dernier, à l’occasion de la rencontre de la 14e journée de Serie A contre Venezia (2-2), il a en effet disputé son 213e match. Cela lui a permis de dépasser certaines légendes bianconere... et notamment un certain Zinédine Zidane, qui dans sa carrière a disputé 212 matchs avec le maillot du club italien !