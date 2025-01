Le PSG sauvé par deux potes de Mbappé ?

La rédaction

Le PSG a du mal à trouver son rythme en attaque et cherche à se renforcer pendant ce mercato d'hiver. Cependant, pour Daniel Riolo, le niveau collectif du club de la capitale dépend du niveau des deux meilleurs amis de Kylian Mbappé dans le vestiaire parisien : Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

Si le PSG peut être en manque de créativité offensive, pour Daniel Riolo, les deux seuls joueurs qui arrivent à pallier ce problème sont Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Les deux joueurs, très proches de Kylian Mbappé dans le vestiaire parisien, compilent à eux deux 14 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues.

« Sans les deux il ne se passe rien »

Dans l'After Foot, sur RMC, Daniel Riolo a notamment évoqué le rôle d'Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi au PSG : « Dembélé, malgré sa maladresse, est le seul joueur dans cette équipe avec Hakimi. Sans les deux, il ne se passe rien. Tu es obligé d’avoir ce constat. »

« Le collectif est sublimé quand ils sont bons »

« Contrairement à ce qu'on pense, le collectif est sublimé quand Dembélé et Hakimi sont bons, et ils le sont souvent. Surtout Hakimi », continue Riolo dans l'After Foot. « Là, ce soir, que contre une N3, tu t’aperçois que deux joueurs comme ça qui manquent et c’est toute l’équipe qui est désorientée, c’est le constat. Mais voir que tu ne peux pas te reposer sur d’autres joueurs… Il manque ces deux joueurs, il y a zéro, c’est le néant », constate-t-il.