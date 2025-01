Mercato - OM : Rendez-vous au sommet pour le départ de Wahi ?

Thomas Bourseau

A Marseille, il se pourrait que le feuilleton Elye Wahi anime la seconde partie du mercato d’hiver. La recrue estivale est annoncée à Galatasaray, mais aussi à West Ham ainsi qu’Arsenal. Chez les Gunners, il serait en concurrence avec Dusan Vlahovic pour une signature. Et il semblerait que l’agent de Vlahovic ait débarqué à Turin en cette période mouvementée pour son avenir à la Juventus.

Six mois et puis s’en va ? Transféré du RC Lens pour 25M€ + 5M€ de bonus à la dernière intersaison, Elye Wahi (22 ans) n’a pas pleinement convaincu Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien lui privilégie même Neal Maupay à la pointe de l’attaque de l’OM ces derniers temps. Si bien qu’un départ de Wahi ne serait plus à omettre à présent.

Elye Wahi courtisé par Arsenal… avec Vlahovic ?

L’Équipe a évoqué la préparation d’une offre de prêt avec option d’achat de la part de West Ham lorsqu’ESPN explique que les Hammers seraient prêts à offrir 30M€ à l’OM pour Wahi qui aimerait s’imposer au sein du club phocéen. D’après CaughtOffside, Arsenal s’intéresserait au profil de l’attaquant français afin de pallier la blessure de Gabriel Jesus pour les six prochains mois. Mais l’option Dusan Vlahovic plairait également aux Gunners.

L’agent de Dusan Vlahovic a atterri à Turin !

Sur Instagram, l’agent de Dusan Vlahovic a publié une photo avec l’international serbe dans la foulée de son arrivée à Turin. Calciomercato.it révèle qu’il n’y aurait aucune entrevue de programmée en l’état avec la direction de la Juventus, mais qu’on se trouverait dans une phase décisive de son avenir avec l’arrivée imminente de Randal Kolo Muani. En cas de départ et éventuellement à Arsenal comme révélé par CaughtOffside, un point de chute s’envolerait pour Elye Wahi.