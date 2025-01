PSG : Kvaratskhelia annonce son transfert sur Instagram !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n’est encore, mais il ne fait désormais plus aucun doute sur le fait que Khvicha Kvaratskhelia va rejoindre le PSG pendant ce mercato hivernal. Ce n’est d’ailleurs plus qu’une question d’heures, même de minutes avant la signature du Géorgien. En attendant, Kvaratskhelia vient d’annoncer son départ de Naples sur Instagram.

L’été dernier, le PSG avait fait le forcing pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale s’était alors cassé les dents sur l’intransigeance de Naples. En effet, le Géorgien avait été retenu par Aurelio De Laurentiis. Mais voilà que quelques mois plus tard, ça va se passer totalement différemment. Revenu à la charge pour Kvaratskhelia, le PSG s’apprête à annoncer sa signature.

Kvaratskhelia au PSG, c'est presque fait ! Un imprévu retarde l'officialisation, mais l'espoir reste intact. ⚽

« Merci Naples »

L’officialisation de l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia du PSG est donc imminente et devrait arriver très rapidement. Mais en attendant l’annonce du club de la capitale concernant ce premier transfert de l'hiver, le Géorgien s’est chargé d’annoncer son départ de Naples sur ses réseaux sociaux. En effet, ce mercredi soir, Kvara a publié une vidéo sur Instagram pour faire ses adieux au club et à la ville. « Merci Naples », a-t-il alors écrit comme légende.

Un transfert à 70M€ pour Kvaratskhelia

Il ne fait désormais plus aucun doute sur le fait que Khvicha Kvaratskhelia va rejoindre le PSG pour cette seconde partie de saison. Pour boucler ce transfert, le club de la capitale aurait accepté de débourser tout de même la somme de 70M€. Un record pour Paris lors d’un mercato hivernal. Le Géorgien va alors signé un contrat de 4 ans et demi et toucher le jackpot pour ce qui est de son salaire. Kvaratskhelia arrive au PSG avec notamment la lourde tâche de tenter de faire oublier Kylian Mbappé, parti au Real Madrid après 7 saisons à Paris. D’ailleurs, c’est avec le 7, anciennement porté par le Français, dans le dos qu’il devrait évoluer avec le club de la capitale.