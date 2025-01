Kvaratskhelia - PSG : L’incroyable message du clan Maradona !

Axel Cornic

Après Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi ou encore Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain boucler un nouveau deal avec le Napoli. Après deux ans et demi en Serie A, Khvicha Kvaratskhelia aurait en effet décidé de se lancer un nouveau défi dans sa jeune carrière et son transfert devrait couter entre 70 et 80M€.

La première partie de saison ne semble pas avoir satisfait les dirigeants du PSG, qui ont décidé d’offrir quelques renforts à Luis Enrique. Et quel renfort, puisque c’est l’une des plus grandes stars de la Serie A qui devrait débarquer dans les prochains jours, avec Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG frappe fort avec Kvaratskhelia

Déjà approché par le PSG l’été dernier, l’international géorgien semblait être en conflit ouvert avec sa direction, notamment le président Aurelio De Laurentiis. Il faut dire qu’il est l’un des plus petits salaires du Napoli, alors que sur le terrain il est clairement la plus grande star, encore plus après le départ de Victor Osimhen vers Galatasaray. A Paris, Khvicha Kvaratskhelia devrait multiplier par cinq son salaire, puisqu’il pourrait toucher autour de 9M€ par an, ce qui le placerait tout de même assez loin de joueurs comme Ousmane Dembélé, Marquinhos ou encore Lucas Hernandez.

« Mon père n’aurait jamais lâché comme ça le Napoli »

L’ailier de 23 ans a reçu un message assez inattendu ce jeudi, puisque c’est le fils de la légende Diego Armando Maradona qui s’est exprimé sur Radio Kiss Kiss Napoli. « Mon père n’aurait jamais lâché comme ça le Napoli, mais je ne veux pas juger le joueur. Il a quand même été l’un des grands acteurs du troisième Scudetto » a déclaré Diego Maradona Jr. « Je préfère remercier Kvaratskhelia, même si je ne partage pas son choix et je dois dire que ça m’a assez déçu. Maintenant, trouver un remplaçant à sa hauteur, ça va être compliqué parce que quand il est en forme il fait partie des trois meilleurs ailiers au monde ».