Le mercato s’emballe pour un flop de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Elye Wahi n’a joué qu’une moitié de saison et voilà qu’il est déjà question d’un potentiel départ de l’OM. Le Français a énormément de mal depuis son arrivée, ce qui ferait alors réfléchir le club phocéen à la possibilité de s’en séparer en ce mois de janvier. Et voilà que l’OM ne devrait pas avoir tant de mal à trouver preneur pour Wahi.

Lors du dernier mercato estival, l’OM a déboursé 25M€ pour Elye Wahi. Recruté pour faire oublier Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancien du RC Lens déçoit. A tel point qu’il est déjà question d’un départ. Malgré les dires de Pablo Longoria d’il y a quelques semaines, l’OM ne fermerait pas la porte à un départ de Wahi. Reste maintenant à trouver preneur…

L'OM sur le point d'attirer un jeune talent de la Roma ? 😲 Découvrez le projet qui pourrait convaincre Zalewski de rejoindre la Ligue 1 !

➡️ https://t.co/OqNVKOd8kz pic.twitter.com/6XkZJrtoHp — le10sport (@le10sport) January 16, 2025

« Il y a des intérêts allemands aussi »

Aujourd’hui à l’OM et malgré ce flop suite à son transfert en provenance du RC Lens, Elye Wahi aurait la cote en Angleterre. On a ainsi parlé de West Ham et Arsenal, mais ça ne serait visiblement pas tout. En effet, lors d’un live Twitch de RMC, le journaliste Fabrice Hawkins a fait savoir que Wahi avait également la cote de l'autre côté du Rhin, en Allemagne : « L’OM n’aura pas trop de mal à avoir une offre intéressante. Après, il faudra voir la formule. D’ailleurs, on me dit qu’il y a des intérêts anglais et allemands. Il y a des intérêts allemands aussi ».

Wahi veut… rester à l’OM ?

Dernièrement, il était question d’un potentiel transfert à 30M€ pour Elye Wahi. Mais encore faut-il que le joueur de l’OM soit convaincu de faire ses valises. Et dans son esprit, un départ ne serait pas à l’ordre du jour comme l’avait expliqué ESPN. En effet, alors que le Français a seulement rejoint le club phocéen lors du précédent mercato estival, Wahi aurait toujours comme objectif de rester en France et de s’imposer à l’OM. Affaire à suivre…