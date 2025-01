PSG - Qatar : Grosse menace en Arabie Saoudite ?

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec Liverpool, Mohamed Salah changera d'air cet été s'il ne prolonge pas d'ici là. Alerté par la situation de l'international égyptien, le PSG verrait d'un très bon œil l'idée de le recruter. Toutefois, le club de la capitale doit batailler avec Liverpool et Al Hilal sur ce dossier. En effet, le PIF aurait relancé les contacts avec Mohamed Salah pour qu'il migre vers l'Arabie Saoudite cet été.

Après huit saisons de règne à Liverpool, Mohamed Salah pourrait aller voir ailleurs. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec les Reds, la star égyptienne partira librement et gratuitement dans un autre club si elle ne rempile pas d'ici-là.

Liverpool veut prolonger Salah

Alors que Mohamed Salah peut être recruté pour 0€ le 1er juillet, le PSG aurait coché son nom il y a plusieurs semaines. A en croire L'Equipe, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi est fortement intéressé par l'attaquant de 32 ans. Toutefois, l'écurie rachetée par QSI en 2011 aurait deux adversaires de taille sur ce dossier : Liverpool et Al Hilal.

Le PIF a approché Salah pour l'envoyer à Al Hilal

D'après les indiscrétions de L'Equipe, Liverpool est la plus grande menace du PSG dans le dossier Salah. En effet, les Reds espérant voir leur numéro 11 rempiler. En plus du club anglais, l'Arabie Saoudite pourrait également plomber les plans du PSG avec Mohamed Salah. En effet, le PIF - le Fonds public d'investissement de la monarchie du Proche-Orient - tenterait de séduire Mohamed Salah depuis plusieurs années. Gérant les plus gros clubs locaux, les dirigeants saoudiens auraient relancé des contacts concrets avec l'entourage de l'international égyptien ces derniers jours, et ce, pour lui proposer de signer à Al Hilal. A en croire le média français, aucune offre concrète ou chiffrée n'a été formulée pour le moment. Reste à savoir si le PSG réussira à battre la concurrence sur ce dossier.