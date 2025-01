Transferts : Mbappé avec un ancien de l’OM ?

Thomas Bourseau

Entre le Real Madrid et William Saliba, les premières discussions ont été lancées. C’est l’exclusivité du 10sport.com du mois d’octobre 2024, confirmée ce jeudi par Foot Mercato. Le club merengue en pince pour le défenseur d’Arsenal, ancien adversaire de Kylian Mbappé lorsqu’il évoluait à l’OM notamment, en marge de la prochaine session des transferts.

Kylian Mbappé a rejoint la Casa Blanca à la dernière intersaison en tant qu’agent libre après une aventure de sept saisons au Paris Saint-Germain. Passé par Clairefontaine et l’AS Monaco, Mbappé vit donc à 26 ans sa première expérience à l’étranger dans le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions avec 15 trophées soulevés.

C’est confirmé, le Real Madrid lorgne Saliba !

Kylian Mbappé a rejoint un contingent français au Real Madrid avec Eduardo Camavinga, Ferland Mendy et Aurélien Tchouaméni. Foot Mercato confirme les informations exclusives datant d’octobre dernier du 10sport.com, à savoir un intérêt concret du champion d’Europe pour William Saliba dans le cadre du mercato estival à venir.

William Saliba a bel et bien été contacté par le Real Madrid

D’ailleurs, Foot Mercato valide notre information selon laquelle une prise de contact a déjà eu lieu entre certains dirigeants du Real Madrid et l’entourage de William Saliba, roc de la défense centrale d’Arsenal aux côtés de Gabriel. L’international français de 23 ans, passé par l’OM, pourrait donc après avoir été l’adversaire de Kylian Mbappé devenir son coéquipier si jamais son transfert se concrétisait l’été prochain, soit deux ans avant l’expiration de son contrat à Arsenal.