Mercato : Transfert surprise à l’ASSE ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Relancée par l'arrivée d'Eirik Horneland sur son banc, l'AS Saint-Etienne entend bien accélérer sur son mercato pour renforcer son effectif et assurer son maintien le plus rapidement possible. Dans cette optique, l'ASSE aurait ciblé le profil de Zeidane Inoussa, un jeune ailier qui évolue à Häcken en Suède.

Après une première partie de saison décevante pour son retour dans l'élite, l'ASSE a décidé de se séparer d'Olivier Dall'Oglio. Contre toute attente, c'est Eirik Horneland qui a débarqué sur le banc stéphanois. Et ses débuts sont déjà très appréciés puisqu'en plus de la victoire contre Reims (3-1), les Verts ont livré une belle prestation contre le PSG malgré la défaite sur la pelouse du Parc des Princes (1-2). Désormais, le club du Forez espère se renforcer.

Des changements à l'ASSE ! Eirik Horneland prépare son coup de balai pour alléger l'effectif. Qui sera sur le départ ? 🔄

➡️ https://t.co/CVmUDq9xLB pic.twitter.com/MT53xg8egT — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 16, 2025

Zeidane Inoussa dans le viseur de l'ASSE ?

Dans cette optique, l'ASSE aurait activé une nouvelle piste. En effet, selon les informations de Foot Mercato, les Verts s'intéresseraient à Zeidane Inoussa (22 ans) dont le contrat à Häcken s'achève en décembre 2027. International espoirs suédois, le jeune ailier connaît d'ailleurs la France puisqu'il a évolué à Caen entre 2019 et février 2024, date à laquelle il a rejoint son club actuel.

Déjà la concurrence du Celtic ?

Cependant, il faudra déjà se confronter à la concurrence du Celtic Glasgow qui serait également intéressé par Zeidane Inoussa. Il faut dire que l'ailier suédois a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives lors des six matches de qualification en Ligue Europa Conférence en début de saison.