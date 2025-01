F1 - Ferrari : Lewis Hamilton, le cliché légendaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'image attendue par tous les fans de Formule 1, et surtout ceux de Ferrari, a enfin été divulguée par Lewis Hamilton. Sur ses réseaux sociaux, le septuple champion du monde a effectivement posé avec la combinaison rouge de la Scuderia, avant d'ajouter qu'il revenait à son casque jaune. L'alliance que tout le monde attendait. Un cliché déjà légendaire.

Il y a un peu plus d'un an, la bombe était lâchée. Ferrari annonçait la signature de Lewis Hamilton pour 2025. Depuis cette officialisation, tous les fans de Formule 1, et plus particulièrement les Tifosi, n'attendent qu'une seule chose : voir le septuple champion du monde revêtir la tunique rouge de la Scuderia. Un choc tant attendu qui a désormais eu lieu.

FIRST TIME IN RED pic.twitter.com/mW0LRQHNEU — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 21, 2025

«Première fois en rouge»

En effet, sur Instagram, Lewis Hamilton a publié un cliché qui entre déjà dans la légende. Le pilote britannique est vêtu de la combinaison rouge de Ferrari. « Première fois en rouge », se contente d'écrire le septuple champion du monde en légende d'une publication déjà likée plus de 3,5 millions de fois. Un message court, mais suffisant. Pas besoin d'en dire plus dans l'image vaut plus que n'importe quel mot. D'autant plus que quelques heures plus tard, Lewis Hamilton a publié une autre photo, celle de son casque. « Et jaune », écrit l'ancien pilote Mercedes, conscient de l'engouement suscitée par cette publication. Il faut dire que Lewis Hamilton avait délaissé son casque complétement jaune depuis quelques années. Un casque hommage à Ayrton Senna avec lequel le Britannique avait débuté sa carrière. Casque jaune et combinaison rouge, l'association que tout le monde attendait. Un cliché déjà légendaire.

Le cliché que tout le monde attendait !

Lewis Hamilton a d'ailleurs effectué ses premiers tours de roue sur le circuit de Fiorano. De quoi enthousiasmer Benedetto Vigna, le grand patron de Ferrari, qui annonce du lourd pour Lewis Hamilton. « Il y a de l’excitation, un grand désir de commencer, de faire face aux tests. Le changement est toujours important et Hamilton est de retour aux affaires. J’ai adoré lire son message sur Linkedin au début de l’année, un message fort pour ne pas perdre espoir dans tous les domaines. Avec lui et Charles, nous allons nous amuser. Un gars qui a gagné sept titres peut transmettre beaucoup de choses. Quand j’en parle à Fred [Vasseur, patron de Ferrari], il souligne sa capacité à donner des conseils techniques, mais pas seulement. Il a un grand désir de changement, il n’a pas peur. À 40 ans, il s’est remis dans le bain. Il a embrassé une culture différente à bien des égards, par rapport à la culture anglo-saxonne. Pour moi, ce post sur Linkedin m’a rappelé le moment où Indro Montanelli [journaliste italien qui a fondé le journal La Voce à 85 ans à la suite d’un désaccord avec Silvio Berlusconi en 1994] a décidé de changer à l’âge de 80 ans. J’ai trouvé cela magnifique », confiait-il dans les colonnes du Corriere della Sera.