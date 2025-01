F1 - Hamilton : Ferrari lui fait vivre des sensations folles !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a deux jours à Maranello, Lewis Hamilton était pour la première fois au volant de la monoplace de Ferrari ce mercredi matin. A Fiorano, devant de nombreux supporters de la Scuderia, le septuple champion du monde a vécu un moment « excitant et spécial », comme il l’a lui-même décrit.

Après être arrivé lundi à Maranello, puis avoir visité les installations mardi, ce mercredi marquait les débuts officiels de Lewis Hamilton avec Ferrari. Vêtu de sa nouvelle combinaison rouge, le septuple champion du monde a effectué ses tout premiers tours au volant de la monoplace de la Scuderia à Fiorano. Un moment inoubliable pour Lewis Hamilton.

« Conduire une Ferrari pour la première fois ce matin a été l’une des plus belles sensations de ma vie »

« J’ai eu la chance de vivre de nombreuses premières dans ma carrière, du premier test à la première course, en passant par le podium, la victoire et le championnat. Je ne savais donc pas combien de premières j’aurais encore à vivre, mais conduire une Ferrari pour la première fois ce matin a été l’une des plus belles sensations de ma vie », a confié Lewis Hamilton, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Un moment tellement excitant et spécial »

« Lorsque j’ai démarré la voiture et franchi la porte du garage, j’ai eu le plus grand des sourires. Cela m’a rappelé la toute première fois que j’ai testé une voiture de Formule 1, c’était un moment tellement excitant et spécial, et me voilà, presque vingt ans plus tard, en train de ressentir à nouveau ces émotions », a poursuivi Lewis Hamilton. « Je savais déjà, de l’extérieur, à quel point la famille Ferrari est passionnée, de tous les membres de l’équipe aux tifosi ! Mais le fait d’en être le témoin direct en tant que pilote Ferrari a été une véritable source d’inspiration. Cette passion coule dans leurs veines et vous ne pouvez pas vous empêcher d’y puiser de l’énergie. Je suis tellement reconnaissant de l’amour que j’ai ressenti de la part de tout le monde à Maranello cette semaine, nous avons beaucoup de travail à faire mais j’ai hâte de commencer. »